Zazzaroni commenta: “Il Napoli contro il Torino è stato irritante, deve darsi una svegliata! Gattuso non può prendere il cortisone tutti i giorni”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della puntata odierna de ‘Il Sogno nel Cuore’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio CRC. Si è discusso delle condizioni di salute di Gattuso e dell’incolore prestazione del Napoli contro il Torino. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Gennaro Gattuso ha la miastenia oculare da anni, ma non può prendere il cortisone tutti i giorni e va considerato si gioca tanto. Non ha potuto neanche allenare sempre il Napoli, purtroppo: questa può essere un’attenuante alle prestazioni recenti”

“Ieri il Napoli è stato irritante. Per fortuna Lorenzo Insigne ha fatto quel gol, ha tirato fuori quel colpo, altrimenti, se perdevi con il Torino, veniva davvero da piangere. Non voglio fare paragoni offensivi, ma il Bologna non assomiglia minimamente al Napoli per valori, eppure ha la personalità di Sinisa Mihajlovic. Il Napoli deve darsi una svegliata in termini di convinzione e reazione”