CdS – Recupero Juve-Napoli: “La data è un rebus. Si gioca il 14 febbraio?”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, in piccolo taglio si è soffermato sul ricorso vinto dal Napoli al Collegio di garanzia del CONI: vincendo, gli azzurri si sono assicurati il diritto di poter rigiocare la gara in casa della Juventus e hanno visto annullare il punto di penalizzazione assegnatogli. Intanto il quotidiano riflette: quando si recupererà Juventus-Napoli? La testata ha provato ad ipotizzare:

“La data del recupero è un rebus. Si gioca il 14 febbraio?”. Non si riesce davvero a trovare un buco possibile per piazzare il big match tra Juventus e Napoli, in un campionato compresso e difficile come questo che stiamo vivendo. Entrambe, quindi, potrebbero ritrovarsi all’Allianz Stadium il 14 febbraio, quando invece avrebberto dovuto giocare al ‘Diego Armando Maradona‘ di Fuorigrotta. Un San Valentino senza amanti, tutt’altro, e di scena a Torino mentre la gara di ritorno – appunto a Napoli – andrebbe poi giocata in una data futura.