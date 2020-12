HIGHLIGHTS NAPOLI TORINO

HIGHLIGHTS NAPOLI TORINO – Si è da poco concluso il match tra Napoli e Torino con gli azzurri che chiudono il 2020 con un pareggio evitando la terza sconfitta consecutiva grazie ad una magia di Lorenzo Insigne. I granata di Marco Giampaolo sbloccano il match con un gol di Izzo che con un tiro rocambolesco supera Meret e porta il match sullo 0-1. Il Napoli in difficoltà fa fatica a trovare il gol del pareggio che arriva poi allo scadere grazie ad una perla del capitano del Napoli.

Lorenzo Insigne e Armando Izzo sono i marcatori del match tra Napoli e Torino. Nell’ultima partita andata di scena in questo 2020 vede andare a segno due napoletani allo Stadio Diego Armando Maradona. Ecco i loro gol:

Formazioni Napoli Torino

Di seguito le probabili formazioni con cui dovrebbero scendere in campo le due squadre:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Petagna.

TORINO (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic; Zaza, Belotti.