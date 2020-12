PAGELLE NAPOLI TORINO – Si è da poco concluso il match tra Napoli e Torino con gli azzurri che chiudono il 2020 con un pareggio evitando la terza sconfitta consecutiva grazie ad una magia di Lorenzo Insigne. I granata di Marco Giampaolo sbloccano il match con un gol di Izzo che con un tiro rocambolesco supera Meret e porta il match sullo 0-1. Il Napoli in difficoltà fa fatica a trovare il gol del pareggio che arriva poi allo scadere grazie ad una perla del capitano del Napoli.

GUARDA QUI GLI HIGHLIGHTS DI NAPOLI-TORINO!

NAPOLI CALCIO PAGELLE

Meret 5,5: Nulla può sul tiro di Izzo che dopo aver rimbalzato sul terreno si infila all’incrocio dei pali. Impegnato poche volte per il resto della partita. Non riesce a trasmettere quella sicurezza che deve dare un portiere

Di Lorenzo 5,5: Decisamente meglio di quello visto nelle ultime partite. Tiene bene la posizione ma resta in difficoltà e lo si nota dalla poca lucidità mostrata in alcune occasioni.

Manolas 6: L’unico a salvarsi nel reparto difensivo. Nessuna sbavatura, è l’unico che prova a contenere un grande Belotti.

Maksimovic 5,5: Non è Koulibaly e si vede. Belotti prova più volte a seminare il panico nella difesa azzurra, il serbo con qualche difficoltà in più rispetto al compagno di reparto riesce ad evitare il peggio.

Hysaj 5,5: Torna sulla corsia sinistra e disputa una discreta partita. Non riesce a spingere tanto ma in compenso difende molto bene. Mezzo voto in meno per la poca presenza quando dovrebbe proporsi un po’ di più (Mario Rui 5,5: Poca differenza con il compagno di reparto.

Demme 5,5: Gioca mezz’ora senza sbavature per poi dover lasciare il campo a Elmas a causa di un infortunio. (Elmas 6: Subentra al posto di Demme ma non fa nulla per rendersi protagonista di questa partita)

Bakayoko 5: Nel centrocampo azzurro dovrebbe essere quello dominante ma questa sera è parso spaesato e in difficoltà.

Politano 5: Altra partita brutta e opaca del giocatore ex Inter e Sassuolo che si dimostra in una forma calante.

Zielinski 6: Tra i più in forma anche questa volta. Percussioni, dribbling e un paio di conclusioni tentate verso la porta difesa da Sirigu. Suo l’assist per la perla di Insigne. Sicuramente tra i migliori del match.

Insigne 6,5: Male fino al minuto 90, minuto in cui poi si inventa un capolavoro pazzesco che si infila all’incrocio dei pali e regala il pareggio al suo Napoli.

Petagna 5: Praticamente un fantasma lì davanti. Mai pericoloso per la retroguardia granata che quest’anno ha preso gol in tutte le partite.

ECCO LE NOSTRE PAGELLE NAPOLI TORINO:

I voti a cura del nostro Vittorio Perrone: