Marani convinto: “Pirlo non è abitutato a gestire un gruppo, ma la Juventus rimane la squadra più forte del campionato”

Fa rumore la prima sconfitta in campionato della Juventus, giunta questa sera dopo lo scottante 0-3 contro la Fiorentina. Il noto giornalista Matteo Marani, però, non cambia opinione sui bianconeri: “La Juventus, e lo dico dopo uno 0-3, resta la squadra più forte del campionato. In particolare la difesa. In questo momento manca un pezzo importante come la voglia, la ferocia. Tutte qualità che ti dà l’allenatore. Pirlo non è abituato a gestire un gruppo. Si è sottovalutato troppo il lavoro di Sarri dell’anno scorso, che è stato eccezionale”.

