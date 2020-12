Juve-Fiorentina, Costacurta: “Se la Juve stasera ha accusato la sentenza, mi aspetto un grande Napoli contro il Torino”

La Juventus perde in casa per 0-3 e lo fa nel giorno in cui si è vista togliere anche i tre punti ottenuti a tavolino contro il Napoli. Alessandro Costacurta, ex giocatore ed opinionista di Sky Sport, ha commentato così la sconfitta dei bianconeri di questa sera:

“Il Napoli contro la Lazio ha fatto la peggior partita della stagione. Ma se tanto mi da tanto, vista la gara della Juve di stasera, che forse ha accusato la sentenza, mi aspetto una grandissima partita del Napoli contro il Torino“.