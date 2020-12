Eterno Quagliarella: “Mi sento bene, vorrei sempre giocare titolare anche a 50 anni”

L’attaccante della Sampdoria, Fabio Quagliarella, ha commentato la vittoria dei blucerchiati per 3-1 con il Crotone, in cui è stato autore di una rete. Queste le sue parole a Sky Sport:

“Io vorrei giocare sempre titolare anche a 50 anni, poi è giusto che il mister faccia le sue scelte e io le accetto serenamente. Una data di scadenza per questo Quagliarella? Non lo so, io gioco finché sto bene. Ho un patto con il presidente: lui a fine anno mi chiede come sto, io rispondo e se sto bene rinnovo. Da 4 anni facciamo così”.