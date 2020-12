INFORTUNIO KOULIBALY – Ancora guai in casa Napoli, al 25º del match dello Stadio Olimpico tra Lazio e Napoli, Kalidou Koulibaly ha sentito una fitta e ha messo in apprensione tutti i tifosi del Napoli. L’infortunio del gigante senegalese si aggiunge alle assenze di Victor Osimhen e Dries Mertens che torneranno solo nel 2021.

Il difensore senegalese si è fermato e si è subito toccato la coscia sinistra, con un’espressione che parla da sola. Koulibaly ha poi provato a continuare il match per qualche minuto, rimediando anche un’ammonizione a causa di un intervento fuori tempo. Pochi minuti dopo, altro intervento fuori tempo e rischio espulsione. Il direttore di gara Daniele Orsato però ha ritenuto eccessivo il secondo provvedimento disciplinare e si è limitato al fischiare fallo.

INFORTUNIO KOULIBALY, ENTRA MANOLAS

Il difensore azzurro, capitano questa sera vista l’assenza di Insigne, ha cercato stoicamente di resistere, ma si è dovuto arrendere al dolore. Dopo aver provato a stringere i denti infatti, il difensore numero ventisei è stato costretto ad abbandonare il campo a pochi minuti dall’inizio del secondo tempo. Al suo posto è entrato in campo Kostas Manolas, assente a sorpresa dal primo minuto a beneficio di Maksimovic.

Il Napoli ha comunicato ufficialmente che l’infortunio patito dal difensore è “un risentimento al quadricipite sinistro”.

INFORTUNIO LOZANO

Pochi minuti dopo ancora brutte notizie per il Napoli, con Hirving Lozano costretto al cambio a causa di una forte botta alla caviglia dopo un contatto con Stefan Radu. Il messicano è uscito dal campo in braccio allo staff medico del Napoli, certificando questa partita come un calvario per gli azzurri. Il messicano è già a Villa Stuart per effettuare degli esami strumentali alla caviglia