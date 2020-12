“What did Maradona kill?”: in arrivo un documentario che indaga sulla morte del Pibe de Oro

La morte di Diego Armando Maradona ha scosso il mondo intero, suscitando dolore e amarezza, ma anche tante polemiche. Sono infatti ancora molti i dubbi in merito alle cause che hanno portato alla morte del campione argentino. La versione ufficiale parla di insufficienza cardiaca, ma le perplessità rimangono diverse. Un alone di mistero aleggia sulla morte di una delle figure sportive più iconiche di tutti i tempi, motivo per cui si proverà a fare chiarezza tramite un vero e proprio documentario.

Secondo quanto riporta la testata spagnola Mundo Deportivo, Discovery Uk ha deciso di commissariare il lavoro a ITN Productions, che è pronta a mettersi al lavoro. Il titolo del servizio sarà: “What did Maradona kill?”, ovvero “Cosa ha ucciso Maradona?“. Attraverso interviste a scienziati, medici e diverse persone vicine a Diego si tenterà di scoperchiare il vaso di Pandora e fare finalmente luce sulla vicenda. L’obiettivo sarà trovare le vere cause che hanno portato al suo decesso.

“Questo documentario offre una visione unica della vita di Maradona e della sua morte, parlando a persone che lo conoscevano, amavano e lavoravano con lui”, ha rivelato Sarah-Jane Cohen di ITN Productions. Il documentario dovrebbe essere disponibile esclusivamente sulla piattaforma Discovery Plus a partire dal 28 dicembre.