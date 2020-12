SQUALIFICA INSIGNE – La partita tra Inter e Napoli lascerà senza dubbio alcuni strascichi tra i partenopei. Gli azzurri, oltre ad aver perso i tre punti, hanno perso Dries Mertens per infortunio e Lorenzo Insigne per l’espulsione. Il danno oltre la beffa, è proprio il caso di dirlo. Per entrambi, lo stop non dovrebbe limitarsi solo alla sfida contro i nerazzurri e probabilmente non si limiterà neppure ad una loro assenza contro la Lazio.

Labiale Insigne, le parole del capitano azzurro

Il “dialogo” tra Lorenzo Insigne e l’arbitro Massa è stato svelato da Franco Piantanida, giornalista di Mediaset che sul proprio profilo Twitter ha ricostruito l’accaduto:

MASSA: Non c’è fuorigioco, rigore confermato!

INSIGNE: Va c****e Massa! Rovini sempre le partite!

MASSA, ROSSO: Hai detto: “”Vai a c****e…”

INSIGNE: Ho detto “rovini le partite”, non “vai a c****e”, fenomeno!

Questo dunque lo “scambio di vedute” che è costato il rosso al capitano azzurro. La domanda ora però diventa un’altra: quante giornate dovrà saltare?

Insigne squalifica, cosa rischia il capitano azzurro

Nel corso del campionato dell’anno passato, l’arbitro Massa fu protagonista di un episodio simile, con protagonista sempre l’Inter, stavolta però dal lato sbagliato della storia. Durante la sfida tra Inter e Sassuolo dello scorso giugno infatti, il fischietto di Imperia espulse Milan Skriniar. Il calciatore inoltre dopo il provvedimento disciplinare che gli costò l’espulsione, si rivolse all’arbitro con “un’espressione offensiva accompagnata da un’esclamazione blasfema”. Queste sono le parole che il direttore di gara trascrisse all’interno del referto. In quel caso al difensore nerazzurro furono comminate ben tre giornate di squalifica.

2020 finito per Insigne?

Il Napoli teme dunque che Lorenzo Insigne possa ricevere lo stesso trattamento, ma la decisione ufficiale sarà chiara solo quando avverrà la comunicazione del Giudice Sportivo. Un’ipotesi più ottimista invece vedrebbe le giornate di squalifica ridursi a due, con il capitano che salterebbe Lazio e Torino. In ogni caso dunque, il 2020 di Lorenzo Insigne finirebbe qui, con il capitano che tornerebbe per la sfida contro il Cagliari.