INFORTUNIO MERTENS – Bruttissime notizie per il Napoli e soprattutto per Dries Mertens. Il calciatore belga è stato costretto ad abbandonare il campo in lacrime al 16′ del primo tempo dopo il brutto infortunio rimediato alla caviglia sinistra. Mertens era in procinto di crossare il pallone al centro e una volta calciato il pallone è atterrato malissimo sulla gamba d’appoggio

Al posto dell’attaccante belga è subentrato Andrea Petagna. Immagini bruttissime quelle del numero 14 azzurro che poco prima di lasciare il campo si è accasciato al suolo piangendo disperatamente. Le sensazioni iniziali sembrano non promettere bene, l’augurio del Napoli, di Gattuso e dei tifosi azzurri è quello di non dover rinunciare per troppo tempo al proprio attaccante titolare, data anche l’assenza di Victor Osimhen.

PROBLEMA ATTACCANTE

MERTENS LASCIA IL TERRENO DI GIOCO

Oltre ad essere una brutta notizia l’infortunio di Dries Mertens, c’è anche da tener conto dell’assenza in attacco di Victor Osimhen. Qualora le tempistiche del belga dovessero essere troppo lunghe, per il Napoli si tratterebbe di un vero e proprio problema in attacco. Tante responsabilità dunque potrebbero finire sulle spalle di Andrea Petagna che a questo punto si candida per diventare l’attaccante titolare nelle prossime uscite.

Petagna quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto vedere buone cose e quindi Gattuso potrà contare su di lui qualora i tempi di recupero di Mertens siano lunghi.

INFORTUNIO MERTENS LACRIME

MERTENS IN LACRIME

Dries Mertens, miglior marcatore della storia del Napoli, al momento dell’infortunio ha espresso tutto il suo dolore piangendo a dirotto con le mani sul viso. Bruttissime immagini per tutti i tifosi del Napoli costretti a vedere il loro bomber belga molto sofferente. Seguiranno sicuramente aggiornamenti nelle prossime ore sulle condizioni dell’attaccante numero 14 azzurro che sarà sottoposto a controlli più specifici che evidenzieranno la gravità dell’infortunio.