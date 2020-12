SKY, Marchetti rivela: “Emerson Palmieri al Napoli? Solo ad una condizione. La frase di Insigne? C’è chi ha fatto di peggio”

Luca Marchetti, giornalista di SKY, ha parlato ai microfoni di Radio Marte durante il programma Marte Sport Live. Si è discusso di mercato e di Inter-Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Esistono zero possibilità che Emerson Palmieri approdi al Napoli? Non sono d’accordo. Il terzino italo-brasiliano vuole andare via dal Chelsea e il Napoli lo corteggia; qualcosa potrebbe anche succedere. C’è un concetto che ripeto fino alla noia: quello di gennaio non sarà un mercato scoppiettante, ma di opportunità e prestiti. Bisogna stare attenti ai numeri, come il monte ingaggi. Il Napoli deve fare i conti meno delle altre, perché ha una solidità economica che rappresenta un’eccezione positiva; però, nel contesto in cui ci troviamo, bisogna stare attenti a prescindere. Detto questo, Emerson rimane un obiettivo sensibile. Può arrivare senza che parta qualcuno? No. Prendere in più, oggi, non si può: bisogna fare spazio, se non a bilancio, almeno a livello numerico in rosa”.

“Commento su Inter-Napoli? Il Napoli per la rabbia che c’era a fine partita ha posto l’attenzione più sul rosso a Insigne che sull’ottima partita che ha fatto. In qualche occasione altri giocatori hanno fatto anche di peggio. In alcuni casi bisognerebbe avere la consapevolezza che certe parole arrivano in un momento di tensione. Chiaramente è da censurare un comportamento offensivo nei confronti di un direttore di gara, bisogna capire se era riferito alla situazione e all’arbitro e contestualizzare. Ieri il Napoli ha dimostrato di essere una grande squadra. Poi ovviamente devono arrivare i risultati ma ieri il Napoli meritava più dell’Inter. Insigne è il capitano quindi le pene sono più severe, però il Napoli farà ricorso”.