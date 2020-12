Ballardini: “Il Napoli tra le squadre italiane è la più europea. Io in azzurro? Gattuso è meglio di me”

Davide Ballardini, ex allenatore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione “Si gonfia la rete” su Radio Marte. L’ex tecnico rossoblù si è complimentato con Gattuso per il modo in cui ha forgiato il suo Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli tra le grandi squadre è quella più europea: mette qualità, sfrutta l’ampiezza, ha dei giocatori forti nell’1 vs 1. Avendo tanti giocatori di qualità mantiene compattezza ed equilibrio. Il Napoli per me è questo, peraltro sono tutti bravi con la fase difensiva. Il Napoli è una grande squadra, ieri lo ha dimostrato: vale più la partita del risultato. Se si fanno queste partite, alla fine si è competitivi per lottare fino alla fine. Ieri sera il Napoli probabilmente meritava più dell’Inter“.

“Io al Napoli? Gattuso è migliore di me. Il tecnico sta dimostrando di essere capace. Anche la società sta facendo un bel lavoro. La rosa è molto competitiva”.

“Ancelotti? Uno dei più bravi allenatori, un maestro. Nella prima stagione ha fatto bene, nella seconda si è rotto qualcosa. Si sperava ovviamente che il Napoli andasse in Champions League, c’era il tempo per recuperare”.