Granada Formazione – Alle ore 13, a Nyon, Sono stati sorteggiati i sedicesimi di finale di Europa League. Il Napoli, presente nelle squadre in prima fascia, ha pescato gli spagnoli del Granada. Evitate big come Salisburgo, Benfica e Lille ma il Granada non è squadra da sottovalutare. Attualmente settimi in Liga, gli spagnoli stanno facendo vedere buone cose e mettendo in mostra un bel calcio.

Granada, come è arrivata ai sedicesimi di Europa League

Il Granada si è qualificata ai playoff di Europa League, arrivando settima in Liga nella scorsa stagione. Gli spagnoli sono partiti dal secondo turno di qualificazione e hanno battuto prima 4-0 gli albanesi del Teuta, poi 2-0 la Lokomotivi Tbilisi e infine 3-1 il Malmo in Svezia.

Nella fase a gironi sono stati sorteggiati nel Gruppo E con PSV, Paok e Omonia e si sono qualificati come secondi, conquistando 11 punti (gli stessi del Napoli) in sei partite, solo uno in meno del PSV. Dopo la vittoria dell’esordio in Olanda, hanno perso in Spagna contro il PSV e non sono andati oltre lo 0-0 nelle due gare contro i greci del Paok.

Granada formazione: ecco come giocano gli spagnoli

Il Granada, oltre ad aver disputato un buon girone di Europa League, anche in Liga stanno giocando un buon campionato. Attualmente gli spagnoli sono settimi in classifica con 18 punti conquistati in dodici partite, a +1 sul Barcellona, che però ha giocato una gara in meno.

PSV – Granada esultanza

La squadra spagnola è un bel mix di giocatori giovani di talento e uomini d’esperienza. Uno dei più conosciuti dai tifosi del Napoli è il centrocampista francese Maxime Gonalons, accostato diverse volte agli azzurri negli anni di Rafa Benitez. Inoltre, in attacco c’è il bomber Roberto Soldado, ex Valencia, Villlarreal, Tottenham e Fenerbache. Tra i giocatori di talento spiccano anche i due esterni Darwin Machis, passato anche per un anno in Serie A, vestendo la maglia dell’Udinese, e Luis Suarez, omonimo dell’attaccante uruguaiano.

Buona squadra, ma in difesa subisce un po’ troppo. In Liga sono 20 i gol subiti, seconda peggior difesa del campionato insieme a Valladolid, Huesca e Celta Vigo.

Gli spagnoli allenati da Diego Martinez Penas scendono solitamente in campo con il 4-1-4-1, con proprio Gonalons sulla mediana e Roberto Soldado e Jorge Molina che si alternano nel ruolo di prima punta. In difesa c’è anche l’ex Real Madrid, Jesus Vallejo che con Duarte forma il duo difensivo.

Formazione tipo

GRANADA (4-1-4-1): Silva; Foulquier, Duarte, Vallejo, Neva; Gonalons; Suarez, Herrera, Milla, Machis; Soldado