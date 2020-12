Fabian Ruiz: “Sempre un piacere giocare nella mia terra, l’Andalusia”

Fabian Ruiz non vede l’ora di tornare in Spagna, ma per affrontare il Granada. Infatti, il calciatore del Napoli, dopo il sorteggio di Nyon che ha sancito l’avversaria degli azzurri nei sedicesimi di Europa League, ha svelato il suo entusiasmo di tornare in Andalusia a febbraio, attraverso Instagram:

“Adesso conosciamo il nostro nuovo rivale in Europa League: è sempre un piacere giocare nella mia terra, l’Andalusia”.