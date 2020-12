Darwin Machis – Sorteggiati i sedicesimi di finale di Europa League, il Napoli ha pescato il Granada. Dopo aver visto come gioca e la formazione tipo degli spagnoli, scopriamo insieme la stella del Granada. Si tratta dell’esterno venezuelano Darwin Machis, classe ’93 che sta mettendo in mostra tutto il suo talento.

Darwin Machis, caratteristiche tecniche

Darwin Machis è il classico calciatore sudamericano, dotato di tanta tecnica e velocità. Utilizzato come esterno sinistro, può svariare su tutto il fronte offensivo e giocare anche a destra o addirittura nel ruolo di punta centrale. Il suo piede preferito è il destro ed è molto bravo a rientrare sul suo piede preferito e trovare parabole imprendibili per i portieri avversari (in questo ricorda molto Lorenzo Insigne). Una pecca è quella di tenere troppo il pallone tra i piedi e tentare spesso grandi giocate che non sempre gli riescono.

Darwin Machis, carriera

Darwin Machis è cresciuto calcisticamente in Venezuela. Il suo debutto tra i professionisti è datato nell’agosto del 2011 con la maglia del Mineros. A soli quattro mesi dal suo debutto, vince il suo primo trofeo: a dicembre, infatti, trionfa nella Copa Venezuelana 2011, competizione in cui è pure capocannoniere con 8 reti.

Darwin Machis gol vs PSV

Nel 2012 viene premiato come giovane venezuelano dell’anno dalla Federación Venezolana de Fútbol. Nello stesso anno si trasferisce in Italia, all’Udinese che però lo gira subito al Granada, società sempre di proprietà del patron Pozzo. Dopo diverse stagioni in prestito, dove gioca anche con Huesca e Leganes, Machis torna all’Udinese nella stagione 2018/2019. Al suo esordio con i friulani, va subito in gol contro il Benevento in Coppa Italia, ma quella stagione si concluderà con sole 14 presenze complessive e il ritorno al Granada in estate.

Quest’anno, sembra esser arrivato l’anno della consacrazione. Sempre presente tra Liga ed Europa League, Machis ha trovato 5 gol e 3 assist in venti presenze complessive finora. Tre di queste cinque reti le ha segnate proprio in Europa League: due nelle fasi di qualificazione e l’altra è quella stupenda segnata nella vittoria per 2-1 in casa del PSV Eindhoven.