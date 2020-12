DOVE VEDERE NAPOLI SAMPDORIA – Il Napoli torna a giocare in Serie A dopo aver affrontato la Real Sociedad in Europa League, guadagnandosi la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League grazie ad un pareggio. Gli azzurri adesso scenderanno in campo contro la Sampdoria, partita valida per l’11ª giornata di Serie A in programma domenica 13 dicembre allo Stadio Diego Maradona di Napoli alle ore 15:00.

L’obiettivo resta chiaramente la vittoria, per confermare il cammino in positivo della squadra e provare ad acciuffare le squadre che militano ai primi posti in classifica. La Sampdoria, d’altro canto, non se la sta passando bene. I blucerchiati non riescono più a vincere, stando ai risultati conseguiti nelle ultime giornate di campionato. L’ultima ha visto la Samp perdere in casa contro il Milan per un risultato di 1-2. Vincere a Napoli non sarà semplice ma la compagine di Ranieri proverà il tutto per tutto per portare a casa punti preziosi.

Il Napoli milita al momento al terzo posto in classifica con 20 punti, al pari della Juventus. Gli azzurri finora hanno totalizzato sette vittorie e tre sconfitte, senza mai pareggiare. La squadra di Gattuso si conferma anche come miglior attacco con 24 reti segnate e 10 gol subiti. Il Napoli sembra inoltre avere la meglio in trasferta. Nelle quattro gare disputate in casa ha infatti totalizzato due vittorie e due sconfitte.

La Sampdoria è a quota 15 gol segnati e 17 gol subiti. Ha inoltre totalizzato lontano da casa due vittorie, due sconfitte e un pareggio in casa del Torino sul 2-2.

DOVE VEDERE NAPOLI SAMPDORIA

Come detto, Napoli-Sampdoria si disputerà domenica 13 dicembre, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Calcio d’inizio alle ore 15:00. Di seguito tutte le informazioni per seguire Napoli Sampdoria in tv e streaming.

Napoli-Sampdoria sarà trasmessa da Sky. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Il match sarà fruibile anche in streaming! Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match su Sky Go pc, notebook, tablet e smartphone. In alternativa la partita potrà essere vista anche su Now Tv, un servizio live e on demand di Sky, disponibile mediante l’acquisto di uno dei pacchetti proposti.