Sampdoria prima squadra italiana al Maradona di Napoli: blucerchiati in campo con una maglia speciale

La Sampdoria sarà la prima squadra italiana a giocare al Diego Armando Maradona di Napoli. Per qeusto motivo, la società blucerchiata starebbe pensando di scendere in campo con una maglia commemorativa.

In realtà, come riporta il Secolo XIX, non sarà proprio una maglia ma una patch celebrativa apposta sulle maglie. I blucerchiati dovrebbero scendere in campo con la divisa nera, la terza, con i pantaloncini bianchi per non averli uguali a quelli dei giocatori del Napoli. A breve dovrebbe arrivare la risposta della Lega Calcio in merito.