PAGELLE NAPOLI REAL SOCIEDAD – Si è concluso da poco il match vinto dal Napoli per RISULTATO contro la Real Sociedad. Gli azzurri passano in vantaggio al 35′ minuto con un siluro di Zielinski che si infila alle spalle di Remiro. Nel secondo tempo gli spagnoli cercano in tutti i modi le vie del pareggio che però non arriva. La Real Sociedad lascia dunque l’Europa League dopo la sconfitta allo Stadio Diego Armando Maradona.

Di seguito ecco le nostre pagelle in merito al match di Europa League vinto dal Napoli di Gattuso:

Ospina 6,5: Si conferma una sicurezza tra i pali e soprattutto con i piedi. Incolpevole sulla rete segnata allo scadere da Willian Jose.

Di Lorenzo 5,5: In difficoltà sulla fascia destra, si trova spesso a rincorrere l’avversario e nel primo tempo non riesce a chiudere in diagonale un contropiede pericolosissimo della Real Sociedad

Maksimovic 5,5: Non sembra essere a suo agio, spesso va in difficoltà contro gli attacchi degli spagnoli e la sua fortuna è la presenza di Koulibaly al suo fianco che spesso ci mette una pezza.

Koulibaly 6,5: Partita senza sbavature. Una vera sicurezza quando disputa partite di questo tipo.

Mario Rui 6: Partita tranquilla e senza rischi veri e propri sulla sua corsia mancina. Spinge poco soprattutto a causa dei continui tentativi di attacco della Real Sociedad. Nel complesso una partita sufficiente.

Fabian Ruiz 5,5: Va spesso in difficoltà e non riesce a impedire le azioni offensive della squadra avversaria. Spende un fallo e rimedia un cartellino giallo ininfluente però nel resto della partita.

Bakayoko 6,5: Grande partita quella del centrocampista francese. Fisico e sostanza sono le qualità che servono in match scomodi come quello di stasera. Una roccia in mezzo al campo.

Lozano 6,5: Il vero acquisto della stagione si chiama Hirving Lozano. Il messicano sembra essere un altro calciatore rispetto alla scorsa stagione, anche stasera infatti è il più brillante tra gli attaccanti. Crea tantissime volte la superiorità numerica contro gli avversari.

Zielinski 7: Segna un gol capolavoro al minuto 35 sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il 20 polacco stoppa il pallone di petto e infila con il destro alle spalle del portiere della Real Sociedad che nulla può. Quando gioca così, fa invidia a qualsiasi altra squadra.

Insigne 5,5: Non disputa una partita come le ultime a cui aveva abituato la tifoseria azzurra. Viene servito poco e non riesce ad incidere nel match.

Mertens 5,5: Si rende protagonista nel primo tempo con un filtrante al bacio per Lozano che viene abbattuto al limite dell’area. Durante il resto della partita è decisamente assente.

Queste le pagelle a cura del nostro Pasquale Giacometti: