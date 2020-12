NAPOLI REAL SOCIEDAD FORMAZIONI – Dopo la vittoria conseguita in campionato contro il Crotone, gli azzurri si preparano al prossimo impegno in campo europeo. La compagine di Gattuso affronterà infatti la Real Sociedad in Europa League in occasione della sesta giornata della fase a gironi del Gruppo F. Il match si disputerà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, calcio d’inizio alle ore 18:55.

Per il Napoli quella contro gli spagnoli è una partita importantissima. Gli azzurri lotteranno per ottenere il pass che consentirà loro l’accesso ai sedicesimi di finale della competizione europea. I partenopei al momento sono primi nel girone a quota 10 punti, frutto di 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il Real Sociead milita invece ad 8 punti insieme all’AZ Alkmaar, mentre il Rijeka ultimo in classifica è ormai escluso per la lotta alla qualificazione.

Agli uomini di Gattuso basterebbe un pareggio per ottenere il passaggio del turno, ma una vittoria metterebbe da parte ogni dubbio decretando così il primato certo nel girone.

NAPOLI REAL SOCIEDAD FORMAZIONI

Novità in vista rispetto allo scontro contro il Crotone, Gattuso stavolta potrebbe affidare l’attacco a Dries Mertens. Possibilità per Lozano, al momento favorito su Politano, con Zielinski e Insigne (fresco di tatuaggio di Diego Armando Maradona). Fabian Ruiz, escluso nell’ultima sfida di campionato, dovrebbe ritornare a centrocampo al fianco di Bakayoko. Tra i pali Ospina è al momento in vantaggio su Meret.

Probabile 4-4-2 per la Real Sociedad che in attacco potrebbe avere un’assenza alquanto pesante. Mikel Oyarzabal, esterno classe 1997, talento assoluto e nazionale spagnolo, non ha concluso la partita contro il Rijeka ed è dovuto uscire prima della fine per una lesione di primo grado del muscolo semitendinoso destro. Al fianco di Isak potrebbe quindi esserci Willian José.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Moya; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Portu, Guevara, Merino, Silva; Willian José, Isak.