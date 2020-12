Real Sociedad, assenza pesantissima in vista del Napoli in Europa League

La prossima avversaria del Napoli in Europa League sarà la Real Sociedad, che però potrebbe avere un’assenza molto importane. Mikel Oyarzabal, esterno classe 1997, talento assoluto e nazionale spagnolo, non ha concluso la partita contro il Rijeka ed è dovuto uscire prima della fine per una lesione di primo grado del muscolo semitendinoso destro. Un’assenza che potrebbe pesare tantissimo nell’economia della squadra, con l’allenatore stesso che ha dichiarato: “Non credo possa giocare, vediamo ma può essere rischioso”

