Napoli Femminile, il pres. Carlino a SpazioNapoli: “Primo tempo superlativo, scelte discutibili dell’arbitro ci hanno condannato. Fiducia in mister Marino. Mercato? In arrivo 3 acquisti”

Il presidente del Napoli Femminile, Raffaele Carlino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SpazioNapoli al temine del match che le azzurre hanno perso oggi contro la Juventus per 1-2. L’occasione è stata utile anche per omaggiare Diego Armando Maradona. Ecco quanto evidenziato:

“Un primo tempo superlativo delle mie ragazze. Una prestazione tecnica che non ha fatto vedere il divario in classifica, inoltre ci sono stati ancora episodi arbitrali… che definisco “discutibili”. L’arbitro? Rivedrò le immagini, sono dubbioso su almeno tre episodi, tra cui un rigore in nostro favore. Torno a casa comunque soddisfatto perché abbiamo fatto una prestazione da grande squadra, sono convinto risaliremo la classifica. Il Napoli non è quello che abbiamo visto fin qui e di certo non merita l’ultimo posto in graduatoria.

Con il Verona ricomincia il nostro campionato, quella è una gara da non sbagliare. Da quella gara e dal girone di ritorno dovremo recuperare i punti che abbiamo perso in queste settimane. Anche a causa degli 8 rigori contro in queste prime 9 partite, cosa che mi fa riflettere tanto, ma con questo piglio sono convinto che non ci saranno rigori che tengano. Da dove bisogna ripartire? Direi dal primo tempo visto oggi. Giocando in questo modo credo potremo toglierci belle soddisfazioni.

Napoli Femminile calciomercato

Nuovi acquisti? Abbiamo acquistato un centravanti molto forte. Si tratta di una calciatrice professionista, Pia. Non pronuncio il cognome perché è difficilissimo (ride, ndr). La ragazza è molto motivata, inoltre sono in arrivo altri due acquisti. Faremo di tutto affinché il Napoli resti in Serie A, io e gli altri soci ci teniamo tantissimo. Purtroppo avrei voluto vivere il nostro primo Napoli-Juventus con lo stadio pieno ma l’emergenza Covid ce l’ha impedito. Speriamo la Pandemia passi in fretta, il pubblico napoletano da sempre la differenza, anche nel calcio femminile.

Fiducia a mister Marino? Assolutamente sì, ma da oggi non ha più alibi. La squadra è finalmente al completo: sono rientrare tutte le ragazze, anche chi è stata fuori causa Covid. La fiducia nel mister è assoluta, anche oggi gli si può dire poco: abbiamo messo sotto la Juventus per 45′, aggredendola alta e facendo possesso palla.

Napoli Femminile, il ricordo del presidente Carlino per Diego Maradona

Il mio ricordo per Maradona? Mi sono emozionato dopo durante il minuto di raccoglimento. Diego ha rappresentato tutta la mia gioventù e il calcio che ho seguito, sia all’Italia che all’estero. Dopodiché ho smesso di seguire un po’ questo sport, per me Maradona è il calcio, una leggenda. Non meritava di finire così, rappresenterà per sempre la mia gioventù. Era un ragazzo povero arrivato dall’Argentina a Napoli per difendere questa città. Una città che meritava qualcuno come lui che la difendesse da tanti attacchi. Intitolargli lo stadio credo sia stata la scelta giusta. I napoletani lo amano, Napoli ha perso il figlio più amato. Anche più di Massimo Troisi e Pino Daniele. Ho pianto per 5 giorni di fila, per noi napoletani è come aver perso un familiare. Sono ancora emozionato. Avete visto come vivo le partite… (passionale, ndr). Io e gli altri soci del club siamo convinti che le ragazze ci regaleranno le giuste soddisfazioni. Tutto ciò che faccio è spinto totalmente dalla passione”.

Dal nostro inviato Pasquale Giacometti