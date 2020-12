Crotone-Napoli, i convocati: ancora out Osimhen, Hysaj e Rrahmani. Fuori anche Malcuit

Seduta pomeridiana oggi per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Crotone in programma domani per la decima giornata di Serie A (ore 18). La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con riscaldamento a circuito e torello. Successivamente esercitazione tattica e partita a campo ridotto. Terapie e lavoro personalizzato in campo e palestra per Osimhen. Malcuit ha accusato un fastidio al ginocchio destro.

I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Llorente, Insigne.

Fonte: SSC Napoli

Out, dunque, Hysaj, Rrahmani, Osimhen e Malcuit mentre c’è Fabiàn Ruiz malgrado i fastidi degli ultimi giorni.