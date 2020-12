Faouzi Ghoulam potrebbe presto risultare nuovamente un asso in più per Rino Gattuso. Il giocatore algerino ha ricevuto i complimenti dall’allenatore del Napoli per come ha reagito e per come sta rispondendo quando impiegato in campo. E così oggi contro l’AZ Gattuso è pronto a concedergli un’altra gara da titolare in Europa League. Ritrovare Ghoulam sarebbe fondamentale per il tecnico calabrese e il Napoli tutto.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI