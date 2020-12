La pioggia si abbatte sui cimeli per Maradona: gadget rovinati, brutte scene al San Paolo

Rovinati dalla pioggia i cimeli per Diego Armando Maradona depositati al San Paolo. Come vi avevamo raccontato nella giornata di domenica, non tutti i cimeli erano stati scelti per far parte del museo da allestire all’interno dello stadio. Erano state salvate maglie originali da gioco e altre effigi significative e uniche, sotto la pioggia erano rimaste sciarpe, bandiere, lettere, disegni e tanto altro depositato dai tifosi. In questi giorni di pioggia e intemperie, i cimeli del San Paolo si stanno trasformando in macerie. Disegni scoloriti, sciarpe zuppe d’acqua, gadget lasciati all’incuria del tempo. Ecco quanto raccolto da Giuseppe Ferrante per SpazioNapoli:

