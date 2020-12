Gattuso svela: “Un allenatore molto bravo mi ha lasciato una cosa in testa…”

Durante il suo intervento ai microfoni di Sky, dopo la gara contro l’Az Alkmaar, Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli ha svelato un “retroscena” su Massimiliano Allegri, suo ex allenatore ai tempi del Milan:

“Si parla poco dell’assenza di Osimhen? È inutile che lo diciamo e lo ricordiamo, dobbiamo fare necessità virtù. C’è un allenatore molto bravo, Allegri, che mi ha lasciato una cosa in testa. Mi diceva sempre ‘Pazienza, l’importante è arrivare a giocare in undici’. Mi è rimasto in testa“.