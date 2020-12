Ass. Borriello a SpazioNapoli: “Basta cimeli all’esterno dello stadio, non c’è più spazio per stiparli. Ciò che è rimasto sarà raccolto”

Tanti, tantissimi i gesti di riconoscenza che la cittadinanza di Napoli ha voluto mostrare nei confronti di Diego Armando Maradona. In una settimana sono stati migliaia i tifosi che si sono radunati all’esterno dello stadio San Paolo (presto stadio Diego Armando Maradona, ndr) dopo la morte del Pibe de Oro, con ognuno che ha voluto ricordare il campione argentino portando un dono.

CIMELI ROVINATI DAL MALTEMPO

Sciarpe, maglie, striscioni, ceri o anche fiori. I cimeli dedicati a Maradona posati all’esterno dell’impianto di Fuorigrotta, trasformatosi in un vero e proprio santuario, si stanno però deturpando a causa del maltempo che ha investito la città in queste ore. Parte degli oggetti dedicati a Diego sono stati raccolti sabato mattina e stipati all’interno dello stadio, dove è in cantiere il progetto della realizzazione di un museo dedicato alla memoria dell’eterno 10 argentino. In queste ore si è però creato il problema riguardante gli oggetti portati dalla tifoseria dopo la prima raccolta del Comune. Ecco perché la redazione di SpazioNapoli ha contattato l’Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, per chiedere di quello che sarà il futuro di tutti i cimeli ancora presenti sulle strade di Fuorigrotta.

“BASTA OGGETTI ALLO STADIO, NON C’È PIÙ SPAZIO”, L’APPELLO DELL’ASS. BORRIELLO

“Era ampiamente preventivabile che i cimeli si bagnassero con il maltempo – riferisce l’Ass. Borriello –, purtroppo non abbiamo la possibilità di coprirli in qualche modo. Adesso aspetteremo che ciò che è rimasto all’esterno dello stadio si asciughi, per poi proseguire con la raccolta.

Detto ciò devo fare un appello a tifosi e cittadini: ‘Basta portare cimeli all’esterno del San Paolo’. Non c’è più spazio per stiparli. Quelli attuali sono stoccati all’interno di un magazzino all’interno dello stadio, insieme a documenti e faldoni comunali, e dunque protetti da intemperie e umidità. Ma non abbiamo più spazio per aggiungerne altri. Dunque chiedo di non aggiungere altro materiale che, per forza di cose, saremo costretti a non poter raccogliere”.

‘MUSEO DELL’AFFETTO’ PER MARADONA

L’occasione è stata utile anche per fare un breve passaggio anche sull’allestimento del museo dedicato a Diego Armando Maradona. “È prematuro parlarne. Il primo obiettivo è individuare l’area all’interno del San Paolo dedicata a Maradona, poi dovremo pensare alla raccolta dei veri e propri cimeli di Diego come le maglie, le scarpette o i palloni da lui utilizzati. Ciò che la città ha portato in queste ore all’esterno dello stadio è un patrimonio di Napoli, una sorta di ‘Museo dell’affetto’ per Maradona. Magari ci sarà un’area solamente a loro dedicata che chiameremo proprio così“.

Pasquale Giacometti