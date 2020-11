San Paolo, l’Ass. Borriello precisa: “Saranno i tifosi a scegliere il nuovo nome dello stadio”

L’Assessore allo Sport, Ciro Borriello, dopo le polemiche scaturite questa mattina circa il possibile nuovo nome del San Paolo (stadio Comunale Diego Armando Maradona, ndr), ha tenuto a precisare – con un messaggio su Facebook – che la nuova denominazione sarà scelta direttamente dai tifosi. Ecco quanto evidenziato:

“Oggi mi sono recato allo stadio e con profonda commozione ho potuto ammirare l’amore delle persone che hanno lasciato doni per Maradona, sono tantissimi. Abbiamo deciso di coprirli dalle intemperie, per custodirli, per crearne un museo, che sia ‘comunale, nel senso di tutti’.

Le persone continuano a portarne di nuovi, stiamo cercando di fare tutto il possibile, perché nulla vada perduto.

Ogni ricordo ed emozione sarà preservato e consegnato alla memoria ed alla storia, una testimonianza per le generazioni future.

Volevo precisare infine che per il nome dello stadio decideranno i tifosi e il popolo napoletano.

Per cui avvieremo già domani tutti i percorsi amministrativi perché si possa arrivare in brevissimo tempo ad intitolare lo stadio di Napoli

STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA“.

ECCO IL POST: