Polemiche sul nuovo nome dello stadio, Borriello: “Sarà comunale Diego Armando Maradona”. Il web insorge

Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per annunciare il nuovo nome dello stadio ormai ex San Paolo. Oltre al Diego Armando Maradona, c’è un aggettivo che non è piaciuto a molti tifosi. Il popolo del web in questi minuti sta insorgendo. Borriello ha detto:

“Il San Paolo si chiamerà Stadio Comunale Diego Armando Maradona. In tempi brevissimi, possiamo già iniziarlo a chiamare così. La burocrazia avrà tempi ridotti”. Il termine Comunale non è andato giù al giudizio del popolo dei social che l’ha trovato estremamente ridondante.

Anche Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss, ha espresso il disappunto su Twitter: “Comunale? Ma anche no!”