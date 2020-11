Napoli-Roma, i convocati: out Osimhen

Arrivano i convocati di Gennaro Gattuso per Napoli-Roma, stasera al San Paolo. Tutto come da copione: Victor Osimhen non ce l’ha fatta a recuperare dall’infortunio alla spalla e dunque non sarà nella lista, che invece comprende:

Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne, Llorente.