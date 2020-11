Il Napoli batte il Rijeka e vola al primo posto: pari tra Az e Real Sociedad

Il Napoli vince 2-0 in casa contro il Rijeka e vola al primo posto in classifica con 9 punti, nel girone F di Europa League. Per gli azzurri bastano l’autogol dell’ex Anastasio e il gol di Lozano, entrato nella ripresa.

Gli azzurri sono a due punti di vantaggio su Az e Real Sociedad. Quest’ultime, non vanno oltre lo 0-0 in Olanda.

I croati vengono eliminati con 0 punti dopo 4 gare. A due dal termine, matematicamente fuori dalla competizione.