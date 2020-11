Cruciani fa dietrofront: “Mai detto che non si può piangere un cocainomane, della vita privata di Maradona non mi importa”

Dopo l’intervento infelice durante la trasmissione “La Zanzara”, il giornalista Giuseppe Cruciani ha voluto chiarire quanto affermato su Maradona. Questo il messaggio di spiegazione comparso recentemente sul proprio profilo Twitter:

“Lo dico a tutti quelli, da Napoli, che minacciano, insultano, e cose varie. Fate quello che volete, per carità. Ma non ho mai detto che non si può piangere un cocainomane. Ascoltate bene. Maradona in campo è stato il numero uno in assoluto, della sua vita privata non mi importa”.

IL TWEET: https://twitter.com/giucruciani/status/1331917017662808065