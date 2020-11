CdS – Incontro tra Gattuso e una delegazione di tre calciatori: ammesse le responsabilità e capitolo chiuso con un bel gesto

Napoli-Milan è stata la sconfitta più amara dell’era Gattuso. E nel post-partita il tecnico calabrese si è arrabbiato tantissimo con i suoi giocatori a causa di un atteggiamento non idoneo a partite del genere. I calciatori non hanno nemmeno gradito le parole dell’allenatore nel dopo gara ma una delegazione di tre azzurri ha incontrato Gattuso per chiarire. I calciatori hanno ammesso le proprie responsabilità e a Castel Volturno il capitolo è stato chiuso pranzando, lunedì, tutti insieme dopo l’allenamento mattutino. Si volta pagina, subito, perché domani si torna già in campo. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI