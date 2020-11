Sky, Di Marzio: “Giuntoli e Paratici si sono conosciuti per caso mentre rimorchiavano delle straniere alla stazione di Firenze”

Gianluca di Marzio, giornalista di Sky, è intervenuto a TMW Radio. Tra i temi si è discusso anche dell’incontro tra Giuntoli e Paratici. Ecco quanto dichiarato:

“Paratici e Giuntoli si sono conosciuti quasi per caso rimorchiando delle straniere alla stazione di Firenze. Appena mi è stato raccontato l’episodio, ho deciso che sarebbe stato l’attacco del libro: voglio i personaggi umanizzati, Cristiano e Fabio che a 25 anni si sono conosciuti per caso con 50mila lire in tasca, e oggi guardate dove sono”.

“Anche personaggi del passato come Gaucci che comprò un iraniano perché comprava i tappeti… O Pellegrini che faceva firmare dei foglietti ai possibili acquisti dell’Inter e se la calligrafia non gli piaceva non chiudeva gli acquisti. Rambaudi l’ho incontrato in una trasmissione e mi ha detto che è tutto vero, lui e Signori per esempio erano già dell’Inter. Questo era ed è il calciomercato: Cellino che lascia il telefonino in sede a Brescia per non vendere Sabelli e Torregrossa negli ultimi giorni”.