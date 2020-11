SERIE A – Pazza Inter, rimonta da 0-2 a 4-2 il Torino. La Roma vince ancora, Sassuolo in testa alla classifica!

Si sono concluse da poco le sfide del pomeriggio dell’ottava giornata di Serie A. Dopo il successo del Benevento ai danni della Fiorentina, a sorridere sono anche Inter, Roma, Sassuolo e Bologna.

I nerazzurri rimontano 2 gol di svantaggio al Torino, passando dallo 0-2 al 4-2. Vittoria netta per la Roma che liquida il Parma con un secco 3-0. Continua la sua marcia anche il Sassuolo che sbanca Verona per 0-2. Successo anche per il Bologna che espugna il campo della Sampdoria 1-2.

I RISULTATI:

Crotone-Lazio 0-2 (giocata ieri)

Spezia-Atalanta 0-0 (giocata ieri)

Juventus-Cagliari 2-0 (giocata ieri)

Fiorentina-Benevento 0-1 (ore 12.30)

Inter-Torino 4-2

Roma-Parma 3-0

Sampdoria-Bologna 1-2

Verona-Sassuolo 0-2

Udinese-Genoa (ore 18)

Napoli-Milan (ore 20.45)

ECCO LA CLASSIFICA AGGIORNATA: