Osimhen, parla l’amico: “Starà fuori per due settimane, è arrabbiato. Victor è un perfezionista come Cristiano Ronaldo”

Oma Akatugba, amico di Victor Osimhen e giornalista nigeriano, ha parlato dell’attaccante del Napoli ai microfoni di Radio CRC. Di seguito quanto evidenziato dell’intervista durante la trasmissione “Il sogno nel cuore”:

“Come sta Osimhen? Ne avrà per qualche settimana, nessuno sa per quanto esattamente. Presumibilmente, si parla di due settimane. Non è chiaro. La prima diagnosi è stata fatta dallo staff della Nigeria, successivamente è stato visitato dai medici del Napoli ed ora sta svolgendo fisioterapia e palestra con un personal trainer. Giorno dopo giorno, le sue condizioni verranno monitorate per non lasciare nulla al caso“.

“Come giudico il suo inizio di stagione? È stato un po’ altalenante: sta ancora cercando di capire come si giochi in Serie A e come si segni in Italia“.

“Cosa mi ha detto della sua esperienza a Napoli? Che deve ringraziare molto l’allenatore Gennaro Gattuso per il lavoro che sta facendo con il ragazzo per aiutarlo ad integrarsi sia in Serie A sia nel Napoli in generale”.

“Qual è il suo umore, adesso? Victor è sempre un ragazzo solare e alla mano, un gran lavoratore, un vero perfezionista come Cristiano Ronaldo. Ora come ora, però, si sente arrabbiato per il fatto di non poter giocare la prossima gara, importantissima contro il Milan. È anche un tantino triste”.