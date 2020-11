SKY – Guai per il Milan: Rafael Leao quasi sicuramente out con il Napoli

Il Milan rischia di perdere una pedina importante in vista della trasferta di domenica contro il Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, difficilmente Rafael Leao sarà della partita.

L’attaccante portoghese si è infortunato ieri in nazionale e ha dovuto lasciare il terreno di gioco soltanto dopo una manciata di minuti. Oggi sono previsti gli esami strumentali per capire l’entità del suo problema fisico, ma la sensazione è che Leao non partirà per Napoli.