Il Mattino – Napoli-Milan, filtra un cauto ottimismo per Bakayoko. Niente febbre, oggi può tornare a Castel Volturno

Tiemoué Bakayoko rischia di saltare la gara contro il suo ex Milan. Il centrocampista francese ha avuto la febbre nei giorni scorsi ma il tampone ha confermato l’esito negativo al contagio. E nelle ultime 24 ore il giocatore non ha avuto sintomi influenzali. Se dovessero essere assenti anche questa mattina, Bakayoko tornerà ad allenarsi a Castel Volturno – probabilmente non con il gruppo – e si sottoporrà ad un nuovo tampone per capire se potrà giocare contro il Milan domenica sera. Filtra un cauto ottimismo, scrive l’edizione odierna de Il Mattino.

