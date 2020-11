GdS – Napoli-Milan, azzurri col 4-3-3: Demme e Elmas a centrocampo. Mertens in attacco

Rino Gattuso potrebbe ritornare al 4-3-3 per la gara contro il Milan, complici le varie assenze, tra le quali soprattutto quella di Victor Osimhen. Da valutare anche le condizioni di Bakayoko che potrebbe recuperare per la gara del San Paolo. Intanto il mister azzurro fa le prove generali per tornare eventualmente al vecchio modulo con Demme mediano e Elmas al fianco di Fabian Ruiz. In attacco Mertens al posto di Osimhen con Insigne e Lozano sugli esterni. In difesa Mario Rui al posto di Hysaj.

