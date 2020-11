Filtrano notizie positive da Castel Volturno. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Bakayoko stamattina è tornato in gruppo e ha svolto l’intera seduta di allenamento.

Il giocatore negli ultimi due giorni aveva manifestato sintomi influenzali, ma dopo l’esito negativo del tampone è stata scongiurata l’ipotesi Covid-19. Il francese ora è pronto per scendere in campo domenica contro il Milan, sua ex squadra.