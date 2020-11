Ag. Insigne commenta: “Le critiche lo fanno sorridere. La maglia numero 10? Al Napoli è una divinità, lasciamola li dov’è”

Vincenzo Pisacane, agente di Insigne, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione “Marte Sport Live”. Di seguito quanto dichiarato:

“Da quando Insigne ha cambiato agente sembra essere più sereno. Cosa ne pensi? Io non credo di aver nessuno merito. I meriti sono della squadra, dell’amore della famiglia. Noi abbiamo un ottimo rapporto, ma non penso che i meriti siano tutti miei. È un insieme di cose”.

“Sensazioni dopo la partita di ieri? Insigne era contento, quando si fa una prestazione del genere in nazionale si è sempre felici. Lui sta bene, si vede, siamo tutti felici”.

“Prestazione straordinaria, capitano, tanta responsabilità: ma non è che arriva scarico? È tornato stanotte dalla nazionale e stamattina è andato a fare allenamento. Lui è un grande professionista e vuole fare il massimo anche con la maglia della sua squadra”.

“Rapporto con Gattuso? Il mister lo fa sentire importante, questo giova a chiunque. Quando una persona si sente importante riesce a dare il massimo in tutto quello che fa”.

“La 10 al Napoli? Guarda, la maglia n.10 al Napoli è una divinità, penso che possa pesare a chiunque. Penso che non sia giusto darla a qualunque calciatore, è stata di Dio ed è giusto che rimanga lì dov’è”.

“Feeling tra Belotti e Insigne? Tutti i grandi campioni si trovano a memoria, quindi Lorenzo si trova bene a dialogare con chiunque. Ieri c’è stata un ottima intesa con Belotti, ma sarebbe stato lo stesso anche con uno come Immobile”.

“Critiche ad Insigne? La cosa bella di Lorenzo è che lui ride, io mi incazzo. Sotto questo punto di vista è cresciuto, è maturato. Si è fatto le spalle larghe. Lui riesce ad essere pienamente calmo, io ancora adesso non ci riesco. Insigne non si è mai incavolato per le critiche meritate, lui è stato preso di mira soprattutto dopo l’episodio della multa in seguito all’ammutinamento, ma lui ha solo assecondato una scelta presa in gruppo”.