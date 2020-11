Milik Napoli – Non solo le squadre italiane, come Inter, Roma, Juventus e Fiorentina, ma su Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, ci sono anche quelle inglesi.

Infatti, come rivela The Sun, ci sono anche Everton e Tottenham sulle tracce del polacco.

Milik Napoli, le offerte delle inglesi

Sul piatto, sia Toffees che Spurs sono pronti a mettere 10 milioni di euro. Una cifra molto lontana da quella richiesta dal presidente De Laurentiis in passato, ma forse quella più idonea in questo momento, visto che il giocatore è fuori rosa e, a parte le partite con la sua nazionale, non gioca dalle amichevoli da agosto con il suo attuale club.

LEGGI ANCHE: RINNOVO GATTUSO, ORMAI È FATTA

Milik, la voglia dell’Europeo

Dopo aver fatto resistenza nella sessione di mercato estiva, l’ex Ajax ha capito di dover cambiare squadra per non perdere l’Europeo. Infatti, nonostante le sue apparizioni nelle ultime gare della Polonia, il ct Jerzy Brzęczek gli ha fatto capire che dovrà giocare con continuità da gennaio in poi per non perdere la nazionale.