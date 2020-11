Bakayoko ha la febbre: per precauzione è stato isolato ed è sotto osservazione

Le preoccupazioni non finisco in casa Napoli. Dopo la positività di Hysaj, arriva un’altra notizia che preoccupa il club. Bakayoko avrebbe qualche linea di febbre. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dovrebbe trattarsi di influenza e non di Covid visto che i tamponi di oggi sono risultati tutti negativi.

Il giocatore, per precauzione, è stato messo immediatamente in isolamento ed è in costante osservazione. Non è ancora certa la sua presenza domenica prossima nel match contro il Milan, la sua ex squadra.