Caso Nazionali: De Laurentiis preferirebbe lo stop di amichevoli e Nations League

La sosta per le nazionali non piace a nessuno. In tempi di pace, figuriamoci in quelli di “guerra”. Il Mondo è caratterizzato dalla pandemia del Coronavirus e anche il calcio. Quest’ultimo, sta facendo davvero salti mortali per andare avanti e non rischiare nulla, nonostante i tanti casi delle ultime settimane.

Stop alle nazionali. Una voce comune dei presidenti della Serie A e non solo. Su tutti Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli, secondo quanto rivela Tuttosport, preferirebbe che l’attività delle nazionali sia interrotta relativamente alle amichevoli e alla Nations League.

Tutto questo per non mettere a repentaglio il campionato. Il Napoli, questa settimana, compreso Milik che è fuori rosa, si è ritrovato senza 16 nazionali.