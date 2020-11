DALLA COLOMBIA – Infortunio con la Colombia per Ospina, in dubbio la sua presenza contro l’Uruguay

Brutte notizie per la Colombia e, indirettamente, anche per il Napoli. Il quotidiano El Deportivo riferisce di come il portiere azzurro David Ospina sia in dubbio per il match che la sua nazionale dovrà disputare venerdì contro l’Uruguay a causa di un infortunio.

Ospina – riferiscono in Colombia – ha accusato alcuni problemi fisici che hanno preoccupato lo staff della nazionale. Al suo posto potrebbe giocare Camilo Vargas, che aveva già difeso i pali della Colombia nelle ultime due partite, quando David era rimasto a Napoli. Il portiere avrebbe già fatto gli accertamenti, ora si aspettano novità dalla federazione colombiana.