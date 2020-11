Magistrato Maresca: “Temo che Juve-Napoli non si giocherà mai! Il TAR può intervenire solo a fini risarcitori”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il magistrato Catello Maresca, parlando della sentenza della Corte d’Appello Federale a proposito della mancata disputa di Juventus-Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Sentenza giudice sportivo? Sono i toni che secondo me vanno pesati meglio, soprattutto con procedimenti decisori. Quello che mi sembra grave, al di là delle bizzarre utilizzazione tecniche di alcuni istituti giuridici, è trascendere su argomentazioni quali alibi e dolo. La corte dice che i dirigenti del Napoli, in combutta con quelli dell’ASL, avrebbero costituito una condizione per falsare l’andamento di una gara. Parlano di frode sportiva e di luoghi comuni con molta leggerezza, loro chiamano in causa un’autorità sanitaria locale che è un organo statale che andrebbe solo ringraziato.

Napoli a braccetto con ASL? Se così fosse siamo in diritto penale. Bisogna accertare, trovare le prova, metterlo accidentalmente in una sentenza sportiva è un altro paio di maniche.

Intervento Tar, cosa può fare? Il Tar può stabilire il principio di diritto, ha potere di intervento ma solo a fini risarcitori. Per esempio il Napoli potrebbe vedersi riconosciuto il ricorso ma io temo che questa partita non si giocherà mai.

La sentenza ha fondamento? La giustizia sportiva non ha giudici di ruolo. Noi siamo abituati ad applicare norme di diritto, loro invece non mi sembra facciano applicazioni di principi di diritto. Il principio di diritto afferma che se esiste un ordine dell’autorità che ha competenze per vietare la prestazione, allora bisogna stare alle sottoscrizioni. Per diritto e tutela della salute il Napoli ha reagito bene”.