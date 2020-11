Libero fa discutere: “Non si ruba a casa della Juve! Il Napoli voleva imbrogliare”

L’edizione odierna di Libero fa molto discutere. Duro il giornale in merito alla sentenza al ricorso del Napoli effettuato per la sconfitta a tavolino contro la Juventus e il punto di penalizzazione. “Non si ruba a casa della Juve, il Napoli voleva imbrogliare”, titola il quotidiano che poi scrive:

“Da tutta questa faccenda appare inevitabile fare chiarezza sul ruolo, e soprattutto sul modus operandi, delle Asl. Dopotutto il comportamento differente delle varie aziende sanitarie locali anche nelle decisioni di bloccare omenoi giocatori per l’attuale sosta delle nazionali (creando quindi disparità trai vari club: ad esempioi giocatori di Roma, Lazio, Fiorentina e Sassuolo sono rimasti nelle rispettive squadre), mette in luce un’evidente grana per tutto il movimento (…) Tanto che la sentenza di ieri potrebbeavereanche significati politici rivolti proprio alle Asl, una sorta di monito a rispettare,esse stesse,la regolarità dei protocolli senza invasioni di campo”.