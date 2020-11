SKY – Juventus-Napoli, il Collegio di garanzia valuterà eventuali vizi di procedura: gli scenari

In onda su Sky Sport, Massimo Ugolini ha rivelato i prossimi passi che il Napoli muoverà alla ricerca di giustizia. La Corte sportiva d’appello ha confermato il 3-0 per la Juventus per i fatti del 4 ottobre scorso e il punto di penalizzazione per gli azzurri. Sostiene l’inviato:

“Il Napoli andrà avanti, al terzo grado di giudizio, cioè il Collegio di Garanzia del Coni, di fatto la Cassazione per quello che riguarda la giustizia sportiva. Non entrerà nel merito delle due sentenze ma solo se ci siano stati vizi procedurali nelle prove per ribaltare le precedenti due decisioni.

Il Napoli andrebbe ancora avanti alla giustizia amministrativa, Tar e Consiglio di Stato. Gli azzurri hanno 30 giorni di tempo per presentare la memoria difensiva, difficile prevedere una data di questa udienza. La vicenda ancora deve scrivere molte pagine, Gattuso ha ripreso gli allenamenti intanto, tenendo ben lontana la squadra da questa situazione”.