Italia-Estonia, le scelte ufficiali: Di Lorenzo titolare, D’Ambrosio centrale di difesa. Formazione sperimentale

Si gioca alle 20.45 Italia-Estonia, amichevole internazionale utile per il ranking ma contestata in tempi di pandemia. Un’Italia totalmente sperimentale, con diversi volti nuovi, affronterà l’Estonia a Firenze con Evani in panchina. Il vice di Mancini sarà il suo sostituto in quanto il ct è in isolamento, risultato positivo al Coronavirus.

Ci sarà anche Giovanni Di Lorenzo, terzino azzurro in una difesa a 4 con D’Ambrosio, Bastoni e Emerson. Ancora da capire chi tra l’esterno del Napoli e quello dell’Inter ricoprirà il ruolo di centrale. Di Lorenzo ha già giocato centrale a 4 agli esordi della gestione Gattuso. Questo l’undici:

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, D’Ambrosio, Bastoni, Emerson; Soriano, Tonali, Gagliardini; Bernardeschi, Lasagna, Grifo. All. Evani.