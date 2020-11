GdS – Juventus-Napoli: “Il calcio ha reclamato un’assoluta indipendenza. Si pensa di voler chiudere il campionato a colpi di sentenze?”

Nella giornata di ieri il giudice Piero Sandulli ha rigettato il ricorso del Napoli per la revoca della sconfitta a tavolino e del punto di penalizzazione in seguito alla mancata partenza per Torino per giocare Juventus-Napoli. Le motivazioni del giudice fanno molto discutere, siccome gli azzurri sono stati accusati di voler imbrogliare per non giocare quella partita. Ecco quanto scrive La Gazzetta dello Sport:

“Resta il dato di fatto che una volta in più il calcio ha reclamato una propria assoluta indipendenza, che bacchetta persino chi si rivolge all’autorità sanitaria, come se il mondo non fosse travolto da una pandemia. […] Si pensa di poter concludere il campionato a colpi di sentenze oppure si devono rivedere regole che non stanno valendo per tutti (leggi tamponi e isolamenti)? L’Italia si sta rinchiudendo di nuovo in casa per difendersi da questo maledetto virus”.